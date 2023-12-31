Лубінець: росія робить все, щоб цивільні страждали та гинули

02 січня 2024, 15:30

рф обстрілює українські міста, чим порушує право на життя, зазначив український омбудсмен після чергової ракетної атаки, яка сталася сьогодні 2 січня.

Нагадаємо, що зранку рф випустила по Україні майже сто ракет різних типів. Зокрема, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 «Кинджалів». А також до цього вночі - 13 «шахедів».

«Я сьогодні, як й кожного дня інформую своїх колег по всьому світу. Зранку у мене були телефонні розмови з керівниками найбільших міжнародних організацій омбудсменів світу. Всі висловлювались свої співчуття, слова підтримки. Й вкотре ставлять запитання: чим ми можемо Вам допомогти? Я завжди прошу, в першу чергу, фіксуйте не просто порушення прав громадян України рф, а фіксуйте що це є воєнні злочини, які скоюють росіяни! Й друге, порушуйте питання допомоги громадянам України», - підкреслив омбудсмен України Дмитро Лубінець під час інтерв’ю у телемарафоні.

Також він наголосив, що омбудсман не може говорити про військову допомогу, але Україні необхідні додаткові засоби ППО для того, аби зберігати життя громадянам!