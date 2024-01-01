Євросоюз впровадив санкції проти алмазного гіганта росії

03 січня 2024, 13:06

Сьогодні, 3 січня 2024 року, Рада Європейського Союзу внесла до санкційного списку російського алмазодобувного гіганта, компанію Алроса, на яку працює понад 90% сукупного видобутку алмазів на росії, разом з генеральним директором Павлом Маріничевим. Це рішення було опубліковане на сайті Ради ЄС.

📢«Нові списки стосуються ПАТ Алроса, який є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, що належить російській державі та на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення покладено в основу міжнародних зусиль G7, спрямованих на скоординовану заборону імпорту російських алмазів, що має на меті позбавити росію цього потужного джерела доходів.

Алроса визначається як важлива частина економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду росії, і нова заборона спрямована на обмеження цього важливого джерела фінансування. Заборона на російські алмази вписується в ширший контекст санкцій, що вже охоплюють понад 1950 фізичних та юридичних осіб.

❗Зазначимо, з 2024 року в Європейському Союзі набула чинності повна заборона на прямий імпорт російських алмазів, включаючи як непромислові природні, так і синтетичні, а також ювелірні прикраси з діамантами.

🧾Відповідно до заяви дмитра пєскова, штатного речника кремля, росія має намір обходити санкції Євросоюзу проти її алмазів.

Також зазначено, що санкції ЄС продовжують охоплювати широкий спектр фізичних та юридичних осіб, чиї активи заморожені, а їхні власники втратили можливість надавати послуги на території Євросоюзу.