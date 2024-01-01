Комік пояснив та виправдався за номер студії Квартал 95 про «переселенку зі Скадовська»

03 січня 2024, 13:46

У своєму новорічному шоу студія Квартал 95 виконала номер, який викликав обурення серед українців через жарт про переселенку зі Скадовська. Щоб врегулювати ситуацію, учасник сценки, Юрій Великий, опублікував виправдання та пояснення у соцмережі Instagram.

Він наголосив, що якби «смішний каламбур» можна було б зробити з назви іншого українського міста, то в ньому була б використана назва іншого міста. Комік припустив, що можливо «дійсно, в цій ситуації, недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні знаходиться під ворожою окупацією».

📢«Цей номер не про "сіські" і не про Скадовськ. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей», - заявив артист.

Великий також наголосив, що в цей номер, який сильно обурив суспільство, його колеги вклали «виключно позитивний меседж», для того, щоб «замотивувати російськомовних людей переходити на українську».

📢«І у будь-якому разі, ми точно не ставили за мету образити будь-кого з українців, особливо тих наших людей які знаходяться зараз під окупацією. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення», - додав артист.

📢«Скадовськ - це Україна. Скадовськ говорить українською. Слава Україні!» - резюмував артист.

📅Нагадаємо, у новорічну ніч у телеефірі було показано сценку студії Квартал 95, де «переселенка» намагається пояснити, що вона приїхала зі Скадовська словами «с*ська довська» і «разговорювала на росіянському язику» та «позаблювала» (забула – ред.) українську.