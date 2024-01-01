Пенсії, допомоги платитимемо вчасно – є внутрішні ресурси! – Шмигаль

03 січня 2024, 15:57

Уряд України обіцяє вчасно виплачувати пенсії та допомогу у поточному році. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у середу, 3 січня.

Він підкреслив, що минулого року країна продемонструвала ефективну та зразкову реалізацію соціальних зобов'язань. У структурі видатків зведеного бюджету соціальні виплати займали понад 12%.

📢«Цьогоріч це буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги платитимемо вчасно. Є внутрішні ресурси, а також підтримка від наших партнерів» – підкреслив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що з 1 січня 2024 року в Україні зросли та оновились деякі соціальні стандарти, включаючи мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.

📢«Мінімальна зарплата зросла на 6% із 6 700 гривень до 7 100 гривень. Іще одне її підвищення заплановано на весну. Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 гривень. Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 гривень до 2 361 гривні. У планах індексація пенсій з 1 березня», - нагадав Шмигаль.

📅Нагадаємо, що міністр соціальної політики Оксана Жолнович раніше висловлювала припущення, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.