03 січня 2024, 17:10

Співачка Марія Хурсенко обурена новорічним номером "Вечірнього кварталу", в якому використали та «спотворили» пісню її батька, В'ячеслава Хурсенка "Соколята", та публічно заявила про порушення авторських прав.

За її словами, дозволу на використання музики та мотиву пісні не надавалось. Також вона висловила обурення тим, як «знецінили та спотворили пісню батька».

У номері студії Квартал 95 вокалістка шоу Laliko заспівала композицію від імені «дружини пса Патрона», яка засмучена через популярність, що раптово звалилася на песика.

📢«Не хочу, щоб ця бруднота була у мене на сторінці, але багато з вас подумали, що я давала дозвіл на це цілковите знецінення і спотворення пісні. Я звичайно розумію, що зараз нам всім не до гумору. Але це зовсім і не смішно... Виконує вона, а соромно мені. Соромно, що до такого низького рівня опустили нашу гумористичну культуру... Як можна було додуматись поєднати таке з історичним твором», - зазначила Марія.

Хурсенко також звернулася до Українського Агентства з Авторських та Сумежних Прав, щоб ті допомогли улагодити це питання на законному рівні.

📢«Представники Українське Агентство з Авторських та Сумежних Прав і Валерій Харчишин чекаю на ваші радикальні дії, і на це чекатиме суспільство. Стільки негативних відгуків про це незаконне використання я отримала, що всіх тепер буде цікавити подальше розгортання подій. А для вас тут і доказ, і порушення цілого пункту Закону. Для вас це має бути діло принципу», - наголосила дочка співака.

Пісня «Соколята» була створена В'ячеславом Хурсенком за ніч після зустрічі з Василем Зінкевичем та присвячена дітям артиста. Сам Зінкевич відмовився її виконувати, вона увійшла до репертуару самого Хурсенка. Також відомо, що свого часу композиція отримала Гран-прі «Пісенного вернісажу». Співака та автора В'ячеслава Хурсенка не стало у 2009 році.

📌Велику хвилю обурень у соцмережах також отримав інший номер з новорічного випуску шоу "Кварталу 95" про переселенку зі Скадовська. У скандальному номері "жінка, яка все життя розмовляла російською мовою, вимушена була переїхати на Закарпаття". Героїня плутала українські слова: "зі Скадовська" звучало як "сі Ська довська", "госПідарство" замість "господарство", "сусунки" замість "стосунки", "балика купа" замість "балакуча". Актор та учасник цього номеру, Юрій Великий, пояснив у соцмережі, що це лише «каламбур» та гра слів, та перепросив у тих, кого це могло образити.

З критикою на адресу такого роду «жартів» виступив і мер Скадовська та запустив у соцмережах флешмоб «Скадовськ говорить українською». Після чергового скандалу студія "Квартал 95" вибачилась перед українцями та пояснила, що своїми жартами не мала на меті когось образити. Команда також попросила не розповсюджувати "зраду", бо це вигідно ворогові.