Знищено ще один російський літак Су-34: відео як горить винищувач показало ГУР

04 січня 2024, 17:43

Головне управління розвідки офіційно оголосило про ліквідацію бомбардувальника Су-34 на російському аеродромі в Челябінську та оприлюднило відео події в четвер, 4 січня.

📢«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі Шаґол (м. Челябінськ) згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС рф. Причини займання літака уточнюються. Слава Україні!», – йдеться в повідомленні ГУР.

Важливо відзначити, що аеродром "Шагол" є ключовим об'єктом та має важливе значення у військовій інфраструктурі на росії, обслуговуючи 108 тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії Північно-Кавказького військового округу збройних сил рф.

Су-34, відомий як Fullback за кодифікацією НАТО, є багатофункціональним винищувачем-бомбардувальником, спроєктованим для точних ракетно-бомбових ударів по наземних та повітряних цілях.

Нагадаємо, що 22 грудня українські сили знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.