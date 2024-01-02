Країна-агресор росія скуповує балістичні ракети у КНДР – ЗМІ

04 січня 2024, 18:00

Повідомляється, що росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану та вже отримала кілька десятків таких ракет та пускових установок від Північної Кореї, повідомляє The Wall Street Journal у четвер, 4 січня, посилаючись на американських чиновників.

👆Я пише видання, ця інформація викликала "глибоке занепокоєння" в адміністрації президента США Джо Байдена.

🚀В опублікованому матеріалі йдеться, що російські представники відвідали іранський полігон у середині грудня минулого року, де були свідками випробувань КВІР, включаючи ракети малої дальності Абабіль.

Важливо зазначити, що інформація також стосується передачі росії нової партії озброєння з Північної Кореї для ведення воєнної загарбницької діяльності проти України.

📅Раніше було повідомлено в ЗМІ, що Північна Корея здійснила відправку на росію понад 1 мільйона артилерійських снарядів.