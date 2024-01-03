Білорусів з росіянами не пустили на юнацькі Олімпійські Ігри 2024

05 січня 2024, 13:49

Російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у зимовій юнацькій Олімпіаді-2024. Таке рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет, заборонивши представникам країн-агресорок брати участь у змаганнях. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство «тасс», посилаючись на представника пресслужби комітету.

📢«Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року», - цитує видання представника пресслужби.

Юнацькі Олімпійські Ігри проходитимуть з 19 січня по 1 лютого у корейському Канвондо, де Україну представлять 44 спортсмени.

📅Нагадаємо, що раніше МОК допустив участь «нейтральних» росіян та білорусів у літній Олімпіаді-2024 у Парижі.