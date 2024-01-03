Херсон знову під російським обстрілом, зруйновано склад з гуманітаркою, є поранені

05 січня 2024, 15:06

В неділю, 5 січня, близько 11 години ранку, військові російської федерації провели обстріл Дніпровського району Херсона, в результаті чого є поранені. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

📢«Троє чоловік – 22, 23 та 46 років – звернулися до медичних установ із мінно-вибуховими травмами. Зараз вони проходять обстеження», - зазначив він.

За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, удар російської федерації призвів до пошкодження житлового будинку та викликав пожежу на складі, де зберігалася гуманітарна допомога.

Крім того, 69-річна жінка отримала травми в результаті обстрілу, проте вона відмовилася від госпіталізації.

Нагадаємо, що раніше в селі Високе Херсонської області семеро людей, включаючи дитину, отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками.