ТЦК у Закарпатті викрали чоловіка з авто, залишивши в ньому дружину з дитиною

06 січня 2024, 17:00

У Закарпатській області, за словами народного депутата від фракції «Слуга народу» Георгія Мазурашу, співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) здійснили викрадення водія, витягнувши його з автомобіля на блокпосту та перевезли до Хустського ТЦК. Його дружина залишилась разом із дитиною на трасі у селі Міжгір'я. Нардеп повідомив подробиці звернув увагу на відсутність відповідальності за незаконні дії працівників ТЦК.

📢«Зупинили на блокпості водія люди у військовій формі, погрозами змусили поїхати до ТЦК. На те, що в машині залишаються дружина з дитиною, не зважили. Сказали оформлять повістку до його ТЦК (м. Дніпро) і відпустять. Обманули. Насправді після цього він "зник". Телефон забрали, напевно, за крадіжки людей і незаконне відбирання речей та утримання нікого ж не покарали, а отже система каже "можна" займатися беззаконням», - йдеться у повідомленні.

Викрадений чоловік може перебувати в Хустському ТЦК, або його вже перевезли на Рівненщину, відповідно до інформації від Мазурашу.

📢«Дружина з дитиною залишились в машині. Чекали, що повернеться, так же сказали "військкоматні"… Практику водіння жінка не дуже має. Прочекали розгублені з дитиною з обіду до вечора там, біля ТЦК. Вночі вже пішли шукати де переночувати. В поліції порадили не писати заяву, мовляв, марно витратять час…», - додав нардеп.

Він звернувся до міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача Валерія Залужного з проханням звернути увагу на те, що працівники ТЦК «займаються шкідництвом на радість і користь ворогам».

Також очільника МВС Ігоря Клименка нардеп попросив перевірити Хустський ТЦК та СП щодо незаконного примусового утримання там «викрадених громадян».

Раніше повідомлялось, що на Львівщині відбувся черговий скандал за участі представників ТЦК та СП. Нібито співробітники військкомату із погрозами, образами вручили повістку священнику. Також йому був поставлен ультиматум: якщо чоловік добровільно не явиться до військкомату, то примусово заберуть його сина та зятя.

Також раніше в мережі поширили відео, на якому люди у військовій формі схожі на представників ТЦК «запакували» чоловіка в машину в присутності його супутниці, вибивши з рук жінки телефон.

📢На 15:00 годину 6 січня нардеп на своїй сторінці у Facebook повідомив: «О 14:54 мені повідомили, що повернутого з Рівного в Хуст «викраденого» відпустили, виписавши повістку в ТЦК за місцем проживанням. Сімʼя виїхала на Дніпро…».