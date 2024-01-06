Японія надала Україні $37 млн на боротьбу з російськими БпЛА

07 січня 2024, 16:39

Японія виділяє для підтримки України 37 мільйонів доларів на закупівлю систем виявлення безпілотників. Про це повідомила міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у неділю, 7 січня.

📢«Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир», - заявила Камікава.

Міністр закордонних справ Японії додала, що візит до Києва свідчить про тверду підтримку України з боку Японії, і її країна готова допомогти у закупівлі систем для виявлення ворожих безпілотників.

📢«Японія активно просуває підтримку України. В межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів», - додала Камікава.

Крім того, Японія також надає п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів.

Міністр висловила намір підтримати заклади української освіти, охорони здоров'я та будівництво прихистків для жінок і дітей.

Раніше повідомлялося, що Йоко Камікава з неоголошеним візитом прибула до Києва у неділю, 7 січня.

📅Нагадаємо також, що у грудні минулого року Японія вже передала понад 950 мільйонів доларів на рахунок державного бюджету України в рамках проєктів Світового банку, спрямованих на відновлення та соціальний захист.