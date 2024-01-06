Речник Повітряних Сил пояснив меншу кількість збитих ракет

08 січня 2024, 13:33

Відсоток знищення російських ракет залишається стабільним та не зменшується, попри інтенсивні російські атаки. Однак, важливо зазначити, що під час останньої атаки лише ЗРК Patriot мав можливість збити балістичні ракети. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону в понеділок, 8 січня.

📢«Велика кількість була балістичних ракет. Такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був», – заявив він.

За словами речника Повітряних Сил, хотілося збивати ракет Х-101 ще з більшою ефективністю, але 18 з 24 – теж добрий результат, враховуючи значну кількість ворожих засобів повітряного нападу.

📢Щодо зменшення кількості цілей під час кожного нового обстрілу, Ігнат вказав на позитивні тенденції: «Бачите, меншають атаки. Те, що було 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59».

Важливо відзначити, що сьогодні силами підрозділів ППО знищено 18 ракет та 8 "шахедів", спрямованих на критичну інфраструктуру, цивільні, промислові та військові об'єкти.

Ракети атакували Україну з літаків Ту-95МС і МіГ-31, спричинивши вибухи у чотирьох регіонах. На момент 11:30 понеділка вже було зафіксовано чотири людські жертви та 34 поранених.