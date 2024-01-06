Офіційний Китай висловився щодо російського удару по Донецькій області

08 січня 2024, 14:56

Китай закликав росію та Україну утриматися від ударів по цивільних об’єктах та гарантувати безпеку цивільних жителів. Мао Нін, речниця МЗС КНР, наголосила на цьому, коментуючи вбивство росіянами 11 мешканців Покровського району Донецької області, за повідомленням Укрінформу у понеділок, 8 січня.

📢«Позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною і чіткою. Ми закликаємо відповідні сторони бути максимально стриманими, уникати нападу на цивільні об’єкти і захищати безпеку цивільних жителів»– заявила Мао Нін у відповідь на питання, чи поділяє КНР позицію ООН із засудженням убивства цивільних українців армією рф.

Речниця МЗС КНР наголосила, що Пекін продовжує закликати до переговорів між Києвом та москвою та пошуку політичного врегулювання «кризи».

📢«Ми переконані, що єдиним життєздатним способом вирішення кризи є діалог і переговори, і сподіваємося, що всі сторони зможуть працювати над політичним врегулюванням кризи, над припиненням вогню та спільними зусиллями полегшать ситуацію», – резюмувала Мао Нін

❗Нагадаємо, що 6 січні рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району. Тоді 11 людей загинули, з них – п’ятеро дітей. Ще вісім людей було поранено.