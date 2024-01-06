ГУР повідомили, що отримали секретну інформацію з росії

08 січня 2024, 19:59

Україна отримала 100 гігабайтів секретних даних, що оцінюються у $1,5 млрд. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони у понеділок, 8 січня.

Ці дані стосуються російського підсанкційного підприємства "ООО Специальный технологический центр" (СТЦ), яке займається виробництвом дронів «Орлан» та декількох його модифікацій, низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, а також іншу військову продукцію.

Масив інформації включає документацію на 194 номенклатурні одиниці, такі як креслення, технічні завдання, патенти, та програмне забезпечення. Ця інформація охоплює як наявні, так і перспективні військові розробки російських окупантів.

📢«Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора», – заявили в ГУР.

💪У розвідці підкреслили, що цей успіх став можливим завдяки ефективній співпраці з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти.

📅Нагадаємо, що раніше ГУР провело спецоперацію в Бєлгородській області на росії, в результаті чого була здійснено мінування дороги, по якій росіяни здійснювали військову логістику, та було атаковано взводний опорний пункт російських загарбників.