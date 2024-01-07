До Ради внесено п’ять законопроєктів про мобілізацію

09 січня 2024, 14:22

На ранок вівторка, 9 січня, зареєстровано п'ять законопроєктів у Верховній Раді щодо мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, уряд України є суб'єктом подання законодавчої ініціативи, а також народні депутати внесли чотири альтернативні проєкти закону. Строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому, напевно, це вже весь перелік.

Зараз триває закрите обговорення законопроєкту головою Верховної Ради та представниками фракцій. Також комітет з питань оборони почав засідання для вирішення питань, пов'язаних із запропонованими законами.

📢«Згідно з регламентом, відсьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум, на комітеті», – наголосив нардеп

Комітет з питань оборони, на якому буде прийнято рішення по законопроєкту, почав засідання о 10:00.

Важливо відзначити, що 25 грудня був зареєстрований законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Також встановлюється запропонованим документом зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Після обіцянок депутатів врахувати зауваження та переписати законопроєкт, 8 січня Комітет Ради з питань антикорупційної політики визначив корупційні ризики у цьому законопроєкті, але конкретні норми не були визначені.