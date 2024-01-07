Гепатит А виявлено у селі на Прикарпатті

09 січня 2024, 20:31

У селі Вістова зафіксовано наявність антигену гепатиту A у воді колодязя на подвір'ї жінки, яка нещодавно заразилася цим вірусом, повідомлено Калуською міською радою у вівторок, 9 січня.

📢«Другого січня цього року фахівці взяли на дослідження колодязну воду з домогосподарства хворої у селі Вістова. В результаті виявлено антиген вірусного гепатиту», - зазначено в повідомленні.

Під час епідрозслідування 10 та 30 листопада 2023 року фахівці направили зразки води з місцевого водопроводу КП «Калуська енергетична компанія» у Вістовій до вірусологічної лабораторії. Аналіз не виявив антигену вірусу гепатиту A у цих пробах.

Попри доступність води з місцевого сільського водопроводу, опитування свідчить, що мешканці села іноді користуються водою з власного колодязя та використовують дворовий туалет. Це може становити ризик забруднення водоносного горизонту, включаючи можливу наявність вірусу гепатиту A.

📈Минулого року випадки гепатиту A фіксувалися у шести областях, включаючи Тернопільську, Волинську, Вінницьку, Івано-Франківську, Дніпропетровську та Закарпатську.

На Вінниччині 12 грудня було припинено режим надзвичайної ситуації, оголошений 30 жовтня через спалах гепатиту A.

📅6 листопада Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оприлюднила план дій у разі підозри на захворювання.