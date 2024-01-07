Проєкт про мобілізацію планують розглянути у Верховній Раді вже завтра

10 січня 2024, 13:52

11 січня, Верховна Рада України має розглянути у першому читанні законопроєкт щодо мобілізації. Згідно з повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, документ буде розглянутий із пропозиціями Комітету з національної безпеки.

Зазначено, що це не означає автоматичного прийняття законопроєкту в тому вигляді, в якому він був внесений до Ради. Документ буде направлений на доопрацювання до другого читання.

Заступник голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що комітет може завершити попередній розгляд законопроєкту вже сьогодні. В парламенті планують внести зміни до норм про повістки через електронну пошту та відстрочку для окремих категорій громадян.

📢«Сьогодні ми ще не прийняли рішення в комітеті, в якому вигляді і яка доля буде цього законопроєкту. Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку в нас була поки що нарада. Ми якраз проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного», - підкреслив Чернєв.

Чернєв додав, що законопроєкт про мобілізацію може бути ухвалений у першому читанні, а всі рекомендації та пропозиції мають бути прийняті до другого читання, а в іншому варіанті – повернення до уряду.

📢«Але все ж таки все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути прийнято рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже прийме рішення з рекомендаціями та пропозиціями до цього законопроєкту», - заявив він.

Зі слів Чернєва, у Раді хочуть «збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами».

📢«Ми почистили цей законопроєкт. Наприклад, повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Це неможливо проконтролювати, це неможливо з'ясувати, чи отримала це людина... Або питання про вилучення відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб інвалідам першої, другої та третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації», – наголосив народний депутат.

Комітет з національної безпеки також пропонує уточнити умови відстрочки для студентів, включаючи інтернів.

📅Нагадаємо, що 25 грудня минулого року Кабмін зареєстрував законопроєкт у Верховній Раді, який передбачає зміни у процесах мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Щодо цього законопроєкту виникли питання в Раді, де на ранок 9 січня було зареєстровано п'ять законопроєктів щодо мобілізації.