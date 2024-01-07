Консульство України в Лондоні просить українських чоловіків встати на військовий облік

10 січня 2024, 14:36

Консульство України в Лондоні закликало українських громадян стати на військовий облік, якщо вони планують вибути за кордон України на строк понад три місяці.

📢Згідно з «Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, установленого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які перебувають за кордоном понад три місяці, повинні:

- перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

- особисто, в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства, прибути із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території 🇬🇧 для взяття на військовий облік», - йдеться в повідомленні.

Консульство нагадує, що чинним законодавством не передбачено обмежень для чоловіків призовного віку щодо отримання консульських послуг. Зокрема, інформація, що для отримання паспорта або інших документів потрібні документи з військкомату, не відповідає дійсності.

📌Водночас у Верховній Раді України виникли питання щодо нового законопроєкту про мобілізацію, і наразі зареєстровано п'ять варіацій законопроєктів стосовно цієї ініціативи. Також азначено, що 11 січня Верховна Рада розгляне законопроект про мобілізацію у першому читанні.