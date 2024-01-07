Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо – Зеленський

10 січня 2024, 15:00

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння можливою загрозою союзницьким країнам, вказавши, що росія може напасти на Литву, Латвію, Естонію та Молдову у разі, якщо Україна програє у війні. Про це сказав президент України на спільній пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою у Вільнюсі.

📢«Мені здається, що треба звернути увагу на риторику президента рф. Він не збирається зупинятися, він хоче нас повністю окупувати. російський президент поки не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. Ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова вони можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо. Нещодавно він (путін - Ред.) почав говорити про Фінляндію та Узбекистан. Він не закінчить, поки ми не закінчимо його», - наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що західні партнери не тиснуть на Україну, щоб змусити її припинити захист і йти на переговори з росією, додавши, що "замороження конфлікту" наразі не обговорюється.

Після зустрічі із Зеленським, президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Зазначено, що вже у січні Україна отримає боєприпаси, генератори, системи розмінування, а в лютому — бронетранспортери М577. Також обговорено партнерську угоду про спільне виробництво засобів боротьби з дронами.

Це перший закордонний візит президента України у 2024 році, і після Литви Зеленський планує відвідати Латвію та Естонію.