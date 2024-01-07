В Україні масковий режим через COVID-19 вводити поки що не планують – МОЗ

10 січня 2024, 16:36

Станом на 10 січня в Україні поки що не фіксується перевищення епідпорогу з захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в жодному регіоні. Міністерство охорони здоров'я підкреслило, що питання щодо введення маскових режимів наразі не розглядається.

📢«У всіх регіонах України зберігається неепідемічний рівень, тобто перевищення епідпорогу щодо грипу та інших ГРВІ, включно з COVID-19, наразі не зареєстровано. Використання масок, згідно з рекомендаціями ВООЗ, передбачають в умовах значного підйому рівня захворюваності, а рішення про використання масок мають ухвалювати обласні комісії ТЕБ та НС за поданням головних державних санітарних лікарів областей. Але на сьогодні, враховуючи те, що поки що ми перебуваємо в неепідемічному рівні, таких рішень, відповідно, на рівні областей ще не було», - пояснив заступник міністра, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Головний санітарний лікар також повідомив, що наразі в Україні щотижня реєструється середньо 130-150 тисяч нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19, а кількість госпіталізацій складає приблизно 4 тисячі випадків на тиждень, що становить 5% від усіх захворілих.

Водночас генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, Гебреїсус Тедрос Аданом, закликав громадян носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції для попередження зараження COVID-19, оголосивши про зростання випадків зараження коронавірусом у світі.