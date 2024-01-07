Майно сім’ї бізнесмена Гринкевича потрапило під арешт – ДБР

11 січня 2024, 14:03

На майно сім’ї та підприємств, пов'язаних із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, накладено арешт. Його також підозрюють у наданні хабаря слідчому Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомила пресслужба ДБР 11 січня.

У звіту зазначено, що обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, а також за адресами керівників та офісів, ним контрольованих компаній, проводилися у рамках розслідування постачання товарів для потреб Збройних сил України.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків, було накладено арешт на нерухоме майно, автотранспортні засоби преміум-класу, що належать родині підприємця, а також на майно та рахунки підпорядкованих йому компаній.

За експертною оцінкою, весь асортимент продукції, поставлений компаніями Гринкевича для Збройних сил у 2023 році, не відповідає встановленим якісним характеристикам та непридатний для використання військовослужбовцями ЗСУ.

Також нагадаємо, Міністерство оборони ухвалило рішення щодо розірвання договорів з одним зі своїх постачальників, яким являється львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Таке рішення було прийняте одразу після оприлюднення та поширення у ЗМІ інформації щодо протиправної діяльності бізнесмена.