Законопроєкт про мобілізацію Рада повернула Кабміну на доопрацювання

11 січня 2024, 14:20

Верховна Рада прийняла рішення повернути на доопрацювання законопроєкт щодо мобілізації, про що повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у четвер, 11 січня, у своєму каналі в Telegram.

📢"За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах", – повідомив він.

Арахамія вказав, що сьогодні відбулася закрита нарада із військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради у закритому режимі, в якій взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров та представники Верховної Ради.

Законопроєкт №10378, спрямований начебто на вдосконалення мобілізації та військового обліку, викликав широкі обговорення та занепокоєння в суспільстві.

Арахамія підкреслив готовність йти на зустріч із вимогами військового командування, але відзначив, що деякі положення порушують права людини та мають неоптимальні формулювання, що було висловлено під час наради з представниками Збройних сил.

📢"Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", – зазначив Арахамія.

Він також заявив, що всі політичні сили розуміють та підтримують необхідність мобілізації.

📅Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, спрямований на внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.