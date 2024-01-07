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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
11 січня 2024, 18:16

Президент України прибув з робочим візитом до Латвії

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до столиці Латвії – Риги. Інформацію про це оприлюднили у четвер, 11 січня.

Офіційний візит розпочався із церемонії зустрічі українського лідера із президентом Латвії Едгаром Рінкевичем поблизу Ризького замку. Обидва лідери проведуть переговори, в рамках яких обговорять різні аспекти двосторонньої співпраці між Латвією та Україною.

Візит також передбачає зустрічі президента Зеленського з головою Сейму Дайгою Міерінею та прем'єр-міністром Евікою Сілінею.

Одним із ключових питань обговорення стане подальша підтримка України у зусиллях протистояти російській агресії. Також обговорюватимуться питання, пов'язані з євроатлантичною інтеграцією України.

📅Нагадаємо, що 10 січня Володимир Зеленський відвідав Литву, а сьогодні, в першій половині дня, здійснив офіційний візит до Естонії.

Джерело: "Офіс Президента"
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