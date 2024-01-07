Президент України прибув з робочим візитом до Латвії

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до столиці Латвії – Риги. Інформацію про це оприлюднили у четвер, 11 січня.
Офіційний візит розпочався із церемонії зустрічі українського лідера із президентом Латвії Едгаром Рінкевичем поблизу Ризького замку. Обидва лідери проведуть переговори, в рамках яких обговорять різні аспекти двосторонньої співпраці між Латвією та Україною.
Візит також передбачає зустрічі президента Зеленського з головою Сейму Дайгою Міерінею та прем'єр-міністром Евікою Сілінею.
Одним із ключових питань обговорення стане подальша підтримка України у зусиллях протистояти російській агресії. Також обговорюватимуться питання, пов'язані з євроатлантичною інтеграцією України.
📅Нагадаємо, що 10 січня Володимир Зеленський відвідав Литву, а сьогодні, в першій половині дня, здійснив офіційний візит до Естонії.