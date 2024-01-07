В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС, зростає споживання електроенергії

12 січня 2024, 12:49

Протягом останньої доби в Україні вивели в аварійний ремонт два енергоблоки теплових електростанцій на тлі суттєвого похолодання. Інформацію про це оприлюднило Укренерго у п'ятницю, 12 січня.

📢«Хоча сонячна та вітряна погода сьогодні сприяє роботі електростанцій на ВДЕ (відновлювані джерела енергії – ред.), але протягом доби в аварійний ремонт вийшло два блоки на теплових електростанціях», – повідомили у пресслужбі компанії.

📈Енергетики закликають споживачів уважно ставитися до використання енергоємних електроприладів протягом дня з 09:00 до 20:00, щоб забезпечити баланс роботи енергосистеми у складних поточних погодних умовах.

📊Укренерго також прогнозує дефіцит енергії на рівні 2,8% сьогодні. Зазначено, що для покриття цього дефіциту буде використана вся доступна потужність працюючих електростанцій, і поки не планується введення графіків обмеження споживачів.

⚡Станом на ранок п’ятниці через погіршення погодних умов було зафіксовано знеструмлення 229 населених пунктів в шести областях: в Дніпропетровській – 80 населених пунктів (з них 78 понад добу), в Запорізькій – 18, в Кіровоградській – 51 (всі понад добу), в Миколаївській – 39 (всі понад добу), в Сумській – 28, в Чернігівській – 13.

Ремонтні бригади обленерго працюють цілодобово, проте відновлення ускладнює низька температура та численні пошкодження ліній і опор.

Також через технічні проблеми залишаються без електропостачання споживачі в Київській області, і тривають відновлювальні роботи.

⚡У зв'язку із бойовими діями та іншими причинами, 409 населених пунктів залишаються без світла. Також через обстріли виникли нові пошкодження в мережах обленерго в ряді областей, а саме у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації та за дозволом військових.

Наразі Україна імпортує електроенергію вдень та ввечері зі Словаччини, Румунії та Молдови, обсяг імпорту становить 5 563 МВт-год з максимальною потужністю до 715 МВт. Експорт не здійснюється.

📅Нагадаємо, що станом на ранок 11 січня в Україні залишалося без електропостачання 281 населений пункт, основною причиною відключень було обледеніння ліній і поломки опор.