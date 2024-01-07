Херсон під російським обстрілом: загинули двоє людей

12 січня 2024, 13:42

Окупаційні російські сили знову вбили цивільних людей у Херсоні, повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін, у п’ятницю, 12 січня.

«Окупанти вбили двох людей у Херсоні. Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється. Росія вчергове підтвердила, що вона — країна-терорист. Щирі співчуття родинам загиблих», - йдеться в повідомленні Прокудіна.

Нагадаємо, що раніше, 9 січня близько 15:00 російські війська атакували один із населених пунктів Білозерської громади Херсонщини, результатом чого було поранення чоловіка та його дружини, які перебували у власному домі.