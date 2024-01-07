До Києва прибув Ріші Сунак з важливим посланням для України

12 січня 2024, 14:07

Прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак, прибув до Києва удень 12 січня. Як і всі іноземні високопоставлені гості, він прибув до столиці президентським потягом на Центральний залізничний вокзал. Разом із ним прибули міністр оборони, Грант Шаппс, та заступник начальника штабу оборони, Гвін Дженкінс.

📢У своєму повідомленні в соцмережі X (колишній Twitter), Сунак заявив: «Я в Україні, щоб передати просте повідомлення. Наша підтримка не послабиться. Усім українцям, Британія з вами – стільки, скільки знадобиться».

Під час свого візиту в Київ прем'єр відвідає рятувальників, що працюють на місцях наслідків російських авіаударів, і оголосить про виділення 18 мільйонів фунтів стерлінгів для гуманітарної допомоги та підтримки й зміцнення енергетичної інфраструктури України.

Велика Британія також надасть фінансову та ресурсну підтримку для розширення вивчення англійської мови в Україні.

✅Президент Зеленський і прем'єр-міністр також підпишуть історичну Угоду між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю, яка була узгоджена на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року, де країни G7 надали Україні двосторонні гарантії безпеки. Зазначено, що Великобританія являється першою країною, яка уклала остаточну угоду.

💪Сунак також анонсує новий великий пакет підтримки України розміром 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи щонайменше 200 мільйонів для швидкої закупівлі та виробництва безпілотників, у тому числі розвідувальних, ударних і морських. Це буде найбільше постачання дронів в Україну від будь-якої країни, більшість яких буде виготовлено у Великій Британії.