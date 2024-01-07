Підписано історичну безпекову угоду між Україною та Британією

12 січня 2024, 16:39

У п'ятницю, 12 січня, Україна та Велика Британія офіційно заклали фундамент для нового етапу стратегічного партнерства, підписавши угоду у сфері безпеки. Цей історичний крок був зроблений під час візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

📢«Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світові: Україна не наодинці», - зазначив президент Зеленський.

Угода, розрахована на 10 років, відзначає новий етап взаємодії двох країн та буде скасована у випадку, якщо Україна приєднається до НАТО. Це відповідає рішенню країн G7, яке було ухвалено на саміті у Вільнюсі минулого року, забезпечуючи Україні довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.

Важливо відзначити, що Велика Британія стала першою країною, яка підписала остаточну угоду про стратегічне партнерство з Україною, підтверджуючи тим самим свою готовність надавати різноманітну підтримку, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також співпрацю в оборонно-промисловому секторі.

Під час візиту до Києва, прем'єр-міністр Сунак також оголосив про новий значущий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що стає ще однією проявленою волею до підтримки та укріплення безпеки нашого партнера на світовій арені.