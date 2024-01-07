З робочим візитом до Києва прибув новопризначений глава МЗС Франції

13 січня 2024, 14:03

Новопризначений глава Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув до України у суботу, 13 січня. Це перший закордонний візит 38-річного політика після призначення на цю посаду 11 січня, повідомляється на офіційному сайті МЗС Франції.

📢«Вже майже два роки Україна перебуває на передовій захисту свого суверенітету та забезпечення безпеки Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Саме це я приїхав сказати під час мого першого візиту до Києва», - написав він у своєму акаунті X (колишній Twitter).

Стефан Сежурне зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в центрі Києва, де вони вшанували пам'ять загиблих за Україну на Михайлівській площі, недалеко від будівлі МЗС, повідомляє Суспільне.

📅Зазначається, що 9 січня президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного Габріеля Атталя прем’єр-міністром, що зробило його наймолодшим головою уряду в історії Франції та першим відкритим геєм на цій посаді. Габріель Атталь і Стефан Сежурне були колишніми партнерами, проте за відкритими джерелами, вони більше не у стосунках.

Сам Стефан Сежурне також очолює партію "Відродження" (Renaissance), яку заснував президент Франції Еммануель Макрон. До нього на посаді міністра Європи та закордонних справ Франції вже працювала 67-річна Катрін Колонна.