В Україні змінено склад «Пакунку малюка» із урахуванням побажань батьків та експертів

13 січня 2024, 16:47

З початку січня в Україні відбулися зміни у наповненні "пакету малюка", повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

📌Зокрема, були внесені покращення до бебі-боксів, щоб задовольнити потреби молодих батьків більш якісними та практичними товарами. До нового складу додані багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг для немовлят, такі як шапочки та чоловічки. Також зроблено зміни у розмірі пледа-ковдри, щоб полегшити його використання, але зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого малюки швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки).

📈Зміст оновленого "пакету малюка" був схвалений наказом Міністерства соцполітики від 2 січня 2024 року. На додаток до покращень у складі товарів, збільшено і вартість "пакету малюка" з 6816 до 7689 гривень. Це рішення було прийняте у контексті зростання рівня прожиткового мінімуму.

📅Нагадаємо, що необхідні товари для новонароджених у безкоштовний "пакунок малюка" було включено з вересня 2018 року, коли розпочалася ініціатива Міністерства соціальної політики щодо надання батькам необхідних речей при народженні дитини. Попередньо Міністерством був затверджений та схвалений необхідний перелік товарів, які входять до цього безкоштовного пакунка.

* фото ілюстративне