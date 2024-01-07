Швеція збільшує виробництво та постачання снарядів в Україну

14 січня 2024, 13:15

Шведська влада підписала угоду з компанією Nammo (Nordic Ammunition Company), виробником боєприпасів, для розширення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів на своїй території з метою постачання їх в Україну. Про це повідомило управління матеріального забезпечення оборони Швеції в суботу, 13 січня.

📢«Цей крок є важливим у прискоренні інвестицій у виробничі потужності галузі», - заявив керівник напрямку озброєнь управління, Йонас Лоцне. Угода стосується сучасних 155-мм артилерійських снарядів.

За його словами, ця угода дозволить скоротити терміни постачання боєприпасів в Україну, що дасть змогу «поліпшити можливість надання підтримки Україні та, в кінцевому підсумку, забезпечить більш надійні поставки артилерійських боєприпасів у довгостроковій перспективі».

Ця ініціатива є третім етапом комплексних дій зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та забезпечення потужної підтримки України.

Nordic Ammunition Company – це спільне норвезько-фінське підприємство, що спеціалізується на виробництві боєприпасів, реактивних двигунів та сучасного космічного обладнання.

Міністр оборони Швеції, Пол Джонсон, раніше заявив про необхідність закупівлі артилерійських боєприпасів для використання в Україні та власних потреб, і зазначив, що потужність заводів має зростати.

📅Нагадаємо, що командувач шведської армії генерал Мікаель Бюден повідомив, що чекає політичних рішень щодо винищувачів Gripen. Україна також має можливість їх отримати, але основним типом літаків будуть F-16.