Відбулась четверта зустріч у Давосі щодо Формули миру

14 січня 2024, 14:20

У швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників з національної безпеки, присвячена українській Формулі миру. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі про участь представників 81 країни та міжнародних організацій в цій зустрічі.

📈Вказується, що: 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 країн Південної Америки, 3 країни Північної Америки, та 2 країни Океанії відправили свої делегації до форуму.

Єрмак відзначив додатковий та постійно зростаючий інтерес нових країн та країн Глобального Півдня до участі в обговоренні спільного плану дій щодо Української Формули миру. Розширюючи географії обговорень – є хорошим знаком.

Голова ОП зазначив, що будь-яке припинення вогню не стане кінцем російської агресії, а лише дасть російським загарбникам можливість зробити паузу, відновити та накопичити сили.

📢«Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо — або виграємо і живемо далі. І ми боремось», – зауважив Єрмак.

📢«Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях», – додав голова Офісу президента.

📅Нагадаємо, що у листопаді 2022 року на саміті G20, який проходив на Балі, президент Зеленський озвучив Формулу миру, яка складається з 10 пунктів. Він зазначив, що не слід пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

📌Президент України наголошував, що Формулу миру можна впровадити за пів року. На цей час зараз триває підготовка важливого Глобального саміту миру. Нинішня зустріч радників з національної безпеки – це проміжний етап до цього великого саміту.