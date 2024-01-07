Під російську атаку на Херсонщині потрапили пожежники – ОВА

14 січня 2024, 17:47

У Херсонській області четверо рятувальників отримали поранення під час повторного обстрілу з боку російських загарбників. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив про це у своєму телеграм-каналі в неділю, 14 січня.

📢«Росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації», - написав він у своєму телеграм-каналі.

Повідомлялось, що росія вранці у неділю обстріляла селище Станіслав, у результаті чого загорівся житловий будинок та господарча споруда на приватному подвір’ї. За даними ДСНС Херсонської області, Білозерські рятувальники разом з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу. Під час повернення до свого місця дислокації місцева пожежна команда потрапила під повторний ворожий обстріл. Внаслідок вибуху було пошкоджено пожежний автомобіль.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури.

📅Також нагадаємо, що 10 січня було зафіксовано першу атаку дронами на Нікополь з камерами нічного бачення, а 8 січня військовий експерт Сергій Флеш повідомив про збиття російського дрона з реактивним двигуном силами ППО.