Знищення російських літаків А-50 та Іл-22 підтвердив Залужний

15 січня 2024, 13:05

У понеділок, 15 січня, головнокомандувач Збройних сил України, Валерій Залужний, оголосив про успішну операцію Повітряних сил, в ході якої були знищені російські літаки А-50 та Іл-22. Він поділився цією інформацією у своєму Telegram-каналі.

📢«Воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22», – написав генерал.

Залужний висловив подяку Повітряним силам за ефективно сплановану та вдалу операцію в районі Приазов’я. Він також опублікував відео, яке демонструє переміщення російських літаків і точки їх падіння.

Нагадаємо, що про знищення російських літаків стало відомо увечері 14 січня, коли соцмережі та ЗМІ розповсюдили інформацію про збитий Силами оборони ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, а також пошкоджений літак Іл-22М над акваторією Азовського моря.

Вже сьогодні вранці Повітряні сили повідомили й також підтвердили знищення літаків рф над Азовським морем.

А-50 – являється літаком далекого радіолокаційного виявлення та управління, створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. За часів СРСР А-50 повинен був стати аналогом західних літаків AWACS. А-50 – у буквальному сенсі «очі» російських військових, оскільки він здійснює розвідку, дає цілевказівки російським винищувачам, відстежує протікання бойових подій в повітрі та наводить ракети. Вартість однієї машини складає понад 330 млн доларів США.

Іл-22М – це повітряний захищений пункт керування, а також літак радіотехнічної розвідки, який створений за часів СРСР на базі пасажирського літака дальньої авіації Іл-18. На початку вторгнення російські загарбники мали у розпорядженні 12 таких літаків (усього 33 літаки було виготовлено за часів радянського режиму). Раніше один із наявних Іл-22М був збитий "вагнерівцями" під час заколоту пригожина у червні 2023 року.

Також відомо, що літаки обох типів, станом на 2024 рік, на росії вже не виготовляються.