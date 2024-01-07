У Мелітополі підірвали авто з російськими окупантами – ГУР

15 січня 2024, 13:29

З оперативних даних, отриманих від Головного управління розвідки України, стало відомо, що у неділю, 14 січня, сили опору в тимчасово окупованому Мелітополі здійснили підрив автомобіля російських загарбників на вулиці Гоголя. Зафіксовано, що ворог користувався позашляховиком УАЗ «Patriot».

💥У результаті спеціальної операції четверо окупантів отримали значні ураження.

Місцеві вулиці, що прилягають до місця події, були тимчасово перекриті, а до місця інциденту прибули кілька автомобілів із медичним персоналом.

За попередньою інформацією, не всім вдалося врятуватись, і зараз тривають уточнення для визначення точної кількості втрат серед ворога.

📢 Мер міста Іван Федоров прокоментував: «Сили опору доводять: ворогу в Мелітополі розслаблятися не варто».

Нагадаємо, що 11 грудня 2023 року за сприянням сил опору було влаштовано чергу вибухів «бавовни» у різних районах тимчасово окупованого Мелітополя. За інформацією від місцевих жителів, – подекуди від вибухів тремтіли вікна.

Також 2 грудня сили мелітопольського опору підірвали кількох російських загарбників та пошкодили ворожий паливозаправник.