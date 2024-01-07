Зафіксовано діяльність колаборантів, що очолюють «філії» партій рф на тимчасово окупованій території Луганщини

15 січня 2024, 13:38

СБУ зібрала доказову базу на очільників «регіональних представництв» російських політсил, які ведуть у Луганській області системну діяльність, спрямовану на всебічну підтримку агресора та інтеграцію захоплених територій у політичну систему рф.

Російські провладні партії опікуються угрупованням «лнр» з 2014 року, створюючи ілюзію «політичного життя» на окупованій території. Після широкомасштабного вторгнення вони створили на Луганщині свої офіційні «представництва». Їх очолили місцеві колаборанти, які виконують вказівки російських партійних функціонерів, підконтрольних кремлю.

Партійні структури втягують населення Луганщини в політичні процеси у рф, легалізують окупаційну владу, зокрема, через так зв. «вибори» та створення «представницьких» владних структур, проводять діяльність в інтересах анексії українських територій.

Усі вони входять до запровадженого СБУ переліку партій та громадських об’єднань, які підтримують війну проти України. Її діяльність у нашій країні заборонена (https://is.gd/eD3n5a).

Лідери цих політичних утворень систематично беруть участь у телеефірах, публічних та медійних заходах, висловлюють підтримку діям кремлівського диктатора і збройним формуванням країни-терориста.

Задокументовано факти надання ними допомоги підрозділам окупаційної армії, які воюють на сході України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру очільникам «регіональних представництв» політичних партій: Либерально-демократической партии росии, «Справедливая россия – патриоты — за правду», КПРФ, «Новые люди».

Вони відповідатимуть за організацію заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Крім того, так зв. «координатор регионального отделения ЛДПР» отримав підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України, яка передбачає відповідальність за сприяння військам країни-агресора.

Також задокументовано діяльність керівників так зв. «гуманитарных центров «Единая россия», створених агресором в окупованих містах Луганської області. Під виглядом «гуманітарної підтримки» населення вони працюють на посилення впливу путінської партії та зміцнення окупаційної влади.

Їм інкриміновано пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Наразі матеріали перебувають на розгляді в суді.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури продовжують документування незаконної діяльності лідерів інших осередків російських політсил на тимчасово захопленій території Луганської області. Вживаються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти національної безпеки України.