Засновник космічних компаній Михайло Кокорич відмовився від російського громадянства

15 січня 2024, 13:58

Засновник відомих російських та міжнародних стартапів у сфері передових космічних технологій, серед яких "Даурія", Momentus Space та Destinus, Михайло Кокорич, оголосив про відмову від російського громадянства, висловивши свою незгоду з російським вторгненням в Україну та політикою уряду путіна. Сам Кокорич поділився цією новиною на своїй сторінці в соцмережі LinkedIn.

📢«Цього тижня я свідомо й офіційно відмовився від громадянства рф, припинивши свій формальний і єдиний зв'язок із цією країною....Це було усвідомлене рішення, продиктоване моєю принциповою незгодою з російським вторгненням в Україну та політикою уряду путіна», - написав Кокорич.

Зазначивши своє рішення щодо відмови від громадянства, Кокорич оприлюднив скан листа з посольства рф.

Підкреслимо, що Михайло Кокорич, являється випускником фізичного факультету Новосибірського державного університету рф, раніше був власником мережі магазинів електроніки "Техносила" та заснував компанію "Даурія" у 2012 році, яка займалася створенням та запуском перших приватних космічних супутників на росії.

Після переїзду до США у 2014 році та продажу своєї частки в російській компанії, він у 2017 році заснував компанію Momentus Space, яка стала публічною на біржі Nasdaq. Однак у 2021 році Кокорич змушений був покинути посаду гендиректора через закон США, що обмежував доступ громадян росії до винаходів компанії.

Також у 2021 році він став засновником компанії Destinus у Швейцарії, яка працює над розробкою гібрида між літаком та ракетою для швидкого перевезення вантажів та людей.