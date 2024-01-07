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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
15 січня 2024, 14:27

Під російським обстрілом пункт меддопомоги на Херсонщині, постраждали 4 рятувальники та літня жінка

Зранку 15 січня російські загарбники здійснили черговий напад на мирне населення Херсонської області. За допомогою дронів та артилерії ворог цілеспрямовано обстрілював рятувальників та пункт екстреної медичної допомоги у Станіславі, повідомили у Нацполіції України.

Внаслідок скидання боєприпасів з БпЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під російський обстріл також потрапив медичний заклад, де пошкоджено будівлю та транспорт з екстреною медичною допомогою.

Крім того, пів ночі російські загарбники гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога була надана 77-річній жінці.

Херсон залишається в зоні постійних ворожих атак, які відбуваються майже цілодобово. Ворог цинічно спрямовує свої удари на житлові квартали, нищить контактні тролейбусні лінії та газопроводи.

Нагадаємо, що 5 січня російські ракети вдарили по аграрному підприємству в Інгульці, загинув один чоловік та поранення іншого.

Також 5 січня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону, що спричинило пожежу в складі з гуманітарною допомогою, було травмовано чотирьох осіб.

Джерело: "Нацполіція України"
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