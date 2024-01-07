Під російським обстрілом пункт меддопомоги на Херсонщині, постраждали 4 рятувальники та літня жінка

15 січня 2024, 14:27

Зранку 15 січня російські загарбники здійснили черговий напад на мирне населення Херсонської області. За допомогою дронів та артилерії ворог цілеспрямовано обстрілював рятувальників та пункт екстреної медичної допомоги у Станіславі, повідомили у Нацполіції України.

Внаслідок скидання боєприпасів з БпЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під російський обстріл також потрапив медичний заклад, де пошкоджено будівлю та транспорт з екстреною медичною допомогою.

Крім того, пів ночі російські загарбники гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога була надана 77-річній жінці.

Херсон залишається в зоні постійних ворожих атак, які відбуваються майже цілодобово. Ворог цинічно спрямовує свої удари на житлові квартали, нищить контактні тролейбусні лінії та газопроводи.

Нагадаємо, що 5 січня російські ракети вдарили по аграрному підприємству в Інгульці, загинув один чоловік та поранення іншого.

Також 5 січня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону, що спричинило пожежу в складі з гуманітарною допомогою, було травмовано чотирьох осіб.