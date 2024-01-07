Зеленський прибув до Швейцарії з офіційним робочим візитом

15 січня 2024, 15:49

Президент України Володимир Зеленський відправився до Швейцарії з офіційним робочим візитом, як про це повідомив у понеділок, 15 січня, в офіційному Telegram-каналі.

📢«Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерд», – написав глава української держави.

Президент України планує висловити подяку Швейцарії за її стійку підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зеленський вважає, що досвід Швейцарії в рамках Формули миру допоможе наблизити досягнення справедливого миру відповідно до українського бачення.

Крім того, президент планує провести важливі двосторонні зустрічі в Давосі з представниками ЄС та НАТО для підтримки процесу євроатлантичної інтеграції України. Переговори також передбачають обговорення тем, які стосуються повернення викрадених дітей, санкцій, механізмів використання заморожених російських активів, а також співпраці у гуманітарному розмінуванні, фінансовій підтримці та відбудові України.

📢«Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України», – додав президент.

📅Нагадаємо, що 14 січня у Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань нацбезпеки та політичних радників щодо української Формули миру. Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Зазначається, що Китай проігнорував цю зустріч.

Також представник Швейцарії у Давосі зробив заяву, що до переговорів про настання миру в Україні має бути залучена росія.