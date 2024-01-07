Зеленський у Давосі провів зустріч з генсеком НАТО

16 січня 2024, 13:19

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Швейцарія. Про це повідомлено пресслужбою глави держави у вівторок, 17 січня.

У ході зустрічі було обговорено ситуацію на фронті в Україні та важливі оборонні потреби країни.

📢«Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Особлива увага приділялася підписанню двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, яка була визначена в Спільній декларації G7 на саміті НАТО у Вільнюсі.

Глава держави також розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами, та зазначив важливість невідкладного укладення подібних угод, спрямованих на підтримку України до її приєднання до НАТО.

Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили підготовку до майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні, де Україна сподівається на прийняття рішень, що сприятимуть наближенню до членства в НАТО.

📅Раніше повідомлялось, що Єнс Столтенберг підтвердив намір Альянсу продовжувати надання великої підтримки Україні військовою, економічною та гуманітарною допомогою, включаючи виділення значних фінансових ресурсів у 2024 році.