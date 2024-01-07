Повідомлено про підозру колаборантам-представникам партії «единая россия» у незаконних «советах» муніципальних утворень на Луганщині

16 січня 2024, 13:35

СБУ повідомила про підозру колаборантам, які у результаті псевдовиборів увійшли до складу так зв. «советов муниципальных округов», незаконно створених загарбниками на Луганщині.

Минулого року окупанти змінили адміністративний устрій захопленої Луганської області.

Відповідно до законодавства рф, вони створили міські та муніципальні округи. Через так звані «вибори» вони укомплектували «советы» нових територіальних утворень місцевими колаборантами.

Серед них – очільник окупаційної адміністрації Лисичанська Едуард Сахненко, який у жовтні минулого року за добровільної згоди був обраний головою т.зв. «муниципального образования городской округ г. Лисичанск лнр».

Також серед підозрюваних — колишній начальник ділянки шахти ім. Мельникова. який пройшов до «депутатського корпусу» цього ж «муніципального утворення».

До складу аналогічних «советов» у Новопскові та Білокуракиному увійшли колишня працівниця місцевого центру надання соціальних послуг, яка з весни 2022 р. співпрацює з окупантами, та екскерівниця об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Усі ворожі поплічники попередньо отримали членство у партії російського диктатора «единая россия» і нині представляють її у місцевих «советах».

❗Колаборантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.