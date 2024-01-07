13 років миру втрачено, на протязі яких путін тероризує Світ – Зеленський

16 січня 2024, 17:29

Дії російського президента путіна слід припинити вже негайно, перш ніж його агресія не розповсюдилась на нові території. Таку позицію висловив президент України, Володимир Зеленський, під час свого виступу у вівторок, 16 січня, на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, відзначаючи, що вже 13 років миру втрачено.

📢«Я високо ціную вашу готовність почути відповіді на справді важливі запитання: коли закінчиться війна? Чи можлива Третя світова війна? Чи вже час вести переговори з путіним? Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму (війна – ред.) триває майже 10 років», – сказав Зеленський.

Президент України також вказав на багаторічну російську інтервенцію та постійні втручання у справи Африки – від Судану до Малі та у війну в Сирії.

📢«Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ», – зазначив президент.

Він підкреслив, що саме путін є коренем різноманітних конфліктів та війн, а його мислення і стратегія ведуть до безмежної підтримки терористичних сил.

📢«І він не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися до такої міри, щоб божевілля, яке перебуває в голові цієї людини або будь-якого іншого агресора, не взяло гору», – підкреслив він.

«путін завжди говорить відверто про свої цілі та дії, і його агресивна політика призводить до підтримки терористичних організацій. Режими, подібні до його, існують, поки вони ведуть війни. Ми, як світове співтовариство, існуємо, поки можемо захищати себе. Це не тільки проблема України, але і загальна відповідальність усіх країн світу», - підкреслив президент.

Також, звертаючись до учасників форуму, Зеленський задав питання, яка з країн сьогодні може надати рівну українській та не менш боєздатну армію, що могла б стримувати агресію кремля.

📢«І скільки чоловіків і жінок ваші країни готові послати на захист іншої держави, іншої нації? І, якщо в майбутні роки доведеться разом боротися проти путіна, чи не краще покласти край йому і його військовій стратегії зараз, доки наші хоробрі чоловіки та жінки вже роблять це», – наголосив Зеленський.