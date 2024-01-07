У телемарафоні «Єдині новини» показали карту росій з Кримом у складі

16 січня 2024, 17:53

Під час трансляції телемарафону "Єдині новини" була представлена карта росії, на якій окупований Крим був вказаний як її складова частина. У сюжеті телеканалу «Ми — Україна» журналістки Олени Гончаренко йшлося про аварії на теплотрасах у різних містах на росії.

О 16:07 на екрані можна було спостерігати карту росії з українським півостровом у складі. Зазначимо, що цей момент був виявлений та оприлюднений в телеграм-каналі "Новинач".

Натомість представники каналу «Ми — Україна» чи учасники телемарафону наразі утримуються від коментарів щодо цього інциденту. Ймовірно, що трансляція карти росії з Кримом у складі відбулася через технічну помилку чи службову недбалість.

Нагадаємо, що відповідно до інформації від в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, українські телеканали розглядають можливість зміни формату загальнонаціонального марафону, однак деталей цієї ініціативи наразі не уточнюються.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, у виробництво контенту для телемарафону держава виділила кошти у розмірі 1,12 млрд грн.