Внесено зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників

16 січня 2024, 20:01

Уряд вніс зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Це рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 16 січня, як повідомляється з посиланням на Мінекономіки.

📢«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва. Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги», - прокоментував рішення заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

Важливо відзначити, що Верховна Рада після тривалих дискусій та обговорень прийняла в цілому законопроєкт №10062, що стосується реєстру військовозобов’язаних та автоматичного отримання статусу учасника бойових дій. Це рішення отримало підтримку 249 депутатів.

Протилежною була доля проєкту постанови №7457-П, що передбачав скасування результатів голосування щодо легалізації медичного канабісу, який був відхилений Верховною Радою України.