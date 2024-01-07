На Харківщині росіяни скинули авіабомбу на село: дитина втратила кінцівку та загинула жінка

17 січня 2024, 17:29

Сьогодні, 17 січня, село Малий Бурлук у Харківській області опинилось під атакою російських загарбників. Противник, застосувавши керовану авіабомбу, завдав удар по цивільному населеному пункті. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про наслідки цієї трагедії, вказавши, що дитина отримала травматичну ампутацію нижньої кінцівки.

📢«Російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок удару постраждала дитина: 10-річний хлопчик отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки. Потерпілого було доставлено до лікарні. Окупанти вдарили по адміністративній будівлі», – розповів Синєгубов.

📢«За уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. 10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 14 років отримала осколкові поранення. Пошкоджений Будинок культури, також є пошкодження житлових будинків. Огляд місць влучання триває», – за оновленою інформацією від очільника Харківської ОВА.

Також він додав, що минулого дня обстріл Харкова призвів до пошкодження будівель та поранення 17 осіб. Тринадцять з них потребують лікування у лікарнях, в тому числі три жінки, які знаходяться в тяжкому стані в нейрохірургічному відділенні. Інші пацієнти – у середньому та легкому станах. Загалом всі постраждалі отримують відповідну комплексну медичну допомогу.

📅Нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Харкову близько 22 години 16 січня. За попередньою інформацією, ворог використав ракети С-300 по житловій інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Постраждали 17 людей, ще одна загинула.

Також повідомлялось, що 10 січня росіяни цілеспрямовано вдарили по готелю, де проживали співробітники іноземних ЗМІ. Постраждали журналісти з Туреччини та Грузії.