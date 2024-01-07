ТЦК не має права затримувати людей та перевіряти документи – Лубінець

17 січня 2024, 18:17

Представники військкоматів повинні дотримуватися закону та не можуть застосовувати силу для затримання громадян чи вимагати та забирати у них документи. Про це зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у своєму інтерв'ю NV.

📢«ТЦК – це військові підрозділи. Згідно з Конституцією України, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у країні запроваджено воєнний статус», – пояснив він.

Лубинець наголосив, що найбільше скарг до його офісу надходить про неправомірної поведінки працівників ТЦК та перевищення ними службових повноважень, хоча вони не мають права цього робити.

Лубинець також зазначив, що у відкликаному урядовому законопроєкті про посилення мобілізації пропонувалося надати працівникам ТЦК та СП більше повноважень.

📌Так, 9 грудня 2023 року представники військкомату (ТЦК та СП) вчинили рейд з «відлову» чоловіків у клубі "Спортлайф", який знаходиться у бізнес-центрі IQ, що на Печерську в Києві.

📌Вже 21 грудня 2023 року в Одесі люди у військовій формі силоміць намагалися заштовхати перехожого чоловіка до карети швидкої допомоги, яку було придбано за кошти громадян для виконання бойових завдань на передовій. Дівчині, яка супроводжувала чоловіка, вдалося здійняти галас та потрапити в машину за ним, що врятувало її супутника від викрадення у цій незрозумілій ситуації.

📌Також 17 грудня 2023 року спікер обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявляв, що представники військкомату будуть вчиняти рейди по квартирах громадян разом із поліцейськими, бо лише поліція має право примусово доставити громадянина до військкомату.