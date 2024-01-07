Знову посилилась блокада кордону України румунськими фермерами

18 січня 2024, 13:27

Румунські фермери посилили блокаду кордону, перекривши третій пункт пропуску на кордоні з Україною, а саме – Халмеу-Дякове. Про це повідомлено Державною митною службою України у четвер, 18 січня.

📢«Румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску Халмеу-Дякове фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою», – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, тимчасово призупинено рух вантажівок на виїзд з України, аби уникнути блокування проїзду легкових авто. Точні терміни тривання блокування наразі невідомі.

📊 За даними відомства, при пункті пропуску Халмеу-Дякове очікують на виїзд з України близько 10 вантажівок, а в єЧерзі - 607 транспортних засобів. Зазначається, що за останню добу з України виїхало 138 транспортних засобів, в'їхало - 105.

Раніше, румунські фермери вже здійснювали блокаду на кордоні з Україною, а саме — на КПП Сірет – Порубне та Вікову-де-Сус – Красноїльськ.

📅Блокування розпочалося 13 січня, проте фермери двічі припиняли його в очікуванні результатів переговорів.

📢Раніше повідомлялось, що уряд Румунії досяг угоди з фермерами, які вчиняли попередню блокаду кордону.