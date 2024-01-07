Питання виділення €50 млрд Україні: Шмигаль планує зустрітись із Фіцо

18 січня 2024, 13:43

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує провести зустріч з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо для усунення можливих перешкод у зв'язку з отриманням 50 млрд євро допомоги від ЄС для України. Про це він повідомив у Telegram в четвер, 18 січня.

Шмигаль зазначив, що програма Ukraine Facility передбачає не лише надання фінансової допомоги на суму 50 млрд євро, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

📢«Наш уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо. Найближчими тижнями також плануємо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility», – повідомив Шмигаль.

Прем’єр додав, що Уряд України сподівається, що на саміті Європейської ради 1 лютого буде прийняте позитивне рішення щодо надання фінансової підтримки на суму 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

📅Раніше повідомлялось, що Роберт Фіцо висловив підтримку блокуванню Угорщиною виділення 50 млрд євро для України, вважаючи, що ці гроші повинні розподілятися на окремі транші з можливістю їх зміни або блокування.