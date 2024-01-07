Коментарі від ГУР щодо ударів українськими БпЛА по пороховому заводу та нафтобазі на росії

19 січня 2024, 13:46

Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) продовжує здійснювати важливі та ефективні спецоперації на території країни-агресорки. У ніч на 19 січня українські безпілотники провели атаку на російські військові об’єкти: Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, висловив оцінку наслідкам атак під час телемарафону «Єдині новини».

📢«Гарний ГУРкіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, — це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників», - зазначив він.

Юсов не підтвердив й не спростовував заяви росіян про можливості українських безпілотників пролітати відстані до 900 кілометрів.

📢«Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати й не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України», - додав представник ГУР.

Клинцівська нафтобаза, яка є власністю "Роснєфті" та підпорядковується "Брянськнафтопродукту", вже була об'єктом атаки безпілотників у травні 2023 року. Наслідків атаки на пороховий завод у Тамбові наразі уточнюються.

📅Також у ніч на 19 січня Україна успішно здійснила кібератаку на російське державне підприємство, що призвело до зупинки будівництва нових військових об'єктів москві.

📅Повідомлялось раніше, що 18 січня українські безпілотники здійснили атаку на нафтобазу в Ленінградській області на росії.