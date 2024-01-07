Критично важливу допомогу Україні надали ОАЕ – Зеленський

19 січня 2024, 19:37

Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонну розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, як про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 19 січня.

📢«Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів», – написав Зеленський.

Президент також висловив вдячність ОАЕ за гуманітарну допомогу, зокрема за партію генераторів, які стали критично важливими в контексті російського повітряного терору.

📢«Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична», – заявив президент.

Лідери двох країн обговорили можливість отримання довгострокової фінансової підтримки від ОАЕ та співпрацю в реалізації Формули миру. Зеленський також повідомив Аль Нагаяну про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ долучитися до цього процесу.

📢«Голос країн Затоки для нас важливий», – запевнив український лідер.

Раніше з'явилася інформація, що Об’єднані Арабські Емірати встановили заборону на вхід до своїх вод для суден під прапором Камеруну, які ймовірно мають відношення до транспортування російської нафти.