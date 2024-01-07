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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
19 січня 2024, 19:37

Критично важливу допомогу Україні надали ОАЕ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонну розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, як про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 19 січня.

📢«Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів», – написав Зеленський.

Президент також висловив вдячність ОАЕ за гуманітарну допомогу, зокрема за партію генераторів, які стали критично важливими в контексті російського повітряного терору.

📢«Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична», – заявив президент.

Лідери двох країн обговорили можливість отримання довгострокової фінансової підтримки від ОАЕ та співпрацю в реалізації Формули миру. Зеленський також повідомив Аль Нагаяну про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ долучитися до цього процесу.

📢«Голос країн Затоки для нас важливий», – запевнив український лідер.

Раніше з'явилася інформація, що Об’єднані Арабські Емірати встановили заборону на вхід до своїх вод для суден під прапором Камеруну, які ймовірно мають відношення до транспортування російської нафти.

Джерело: "Офіс Президента"
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