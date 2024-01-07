Німеччина спростила отримання громадянства: три роки замість восьми

19 січня 2024, 19:58

В Німеччині ухвалено закон, який розширює можливості отримання громадянства; за його прийняття проголосували 382 депутати, проти – 234, повідомляє Бундестаг на своєму офіційному сайті.

Згідно з нововведеннями, термін проживання для отримання паспорта скорочено з восьми до п'яти років. При вдалій інтеграції, включаючи володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, досягнення в професійній сфері та наявність кваліфікації, німецьке громадянство можна отримати вже за три роки. Однак основні вимоги залишаються в силі, додавши обов'язок визнання "особливої історичної відповідальності Німеччини за несправедливий націонал-соціалістичний режим та його наслідки".

Наразі ті, хто розглядає можливість отримання громадянства ФРН, можуть залишити своє перше громадянство. Також відбулися зміни у порядку надання громадянства для дітей іммігрантів: вони автоматично вважаються громадянами ФРН з народження, якщо один із батьків законно прожив у країні не менше п'яти років.

Представникам покоління заробітчан надано деякі послаблення, такі як відсутність вимоги надання письмового підтвердження володіння мовою на рівні B1 та відсутність письмового тесту на натуралізацію.

Відмовляти в отриманні громадянства будуть тим, хто виявляє антисемітизм, расизм чи порушує людську гідність.

Опозиція виступила проти законопроєкту, звинувативши уряд у знеціненні німецького громадянства.

Реформа закону про громадянство спрямована на залучення до країни якнайбільше кваліфікованих фахівців.

Нагадаємо, що 23 грудня міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що Німеччина не примушуватиме українських біженців до військової служби.

Також 29 вересня Німеччина ухвалила створення спільного оборонного підприємства, де планується виробництво зброї в Україні.